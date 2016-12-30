أول تعليق لترامب على طرد أوباما للدبلوماسيين الروس

واشنطن (صدى):

اعتبر دونالد ترامب، أمس الخميس أن الوقت حان للمضي قدماً نحو أشياء أخرى أكثر أهمية بعد إعلان إدارة الرئيس باراك أوباما عقوبات ضد روسيا بسبب التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقال ترامب في بيان مقتضب رداً على قضية القرصنة الروسية، إنه من أجل “مصلحة بلادنا وشعبنا الكبير، سألتقي الأسبوع المقبل المسؤولين عن الاستخبارات لكي يتم إطلاعي” على تفاصيل القضية.

وكانت إدارة الرئيس باراك أوباما اتخذت، الخميس، سلسلة عقوبات ضد روسيا تتضمن طرد دبلوماسيين وإغلاق مجمعين روسيين وإجراءات ضد أجهزة الاستخبارات.

ورغم ذلك، لم يتهم الرئيس الأميركي باراك أوباما نظيره الروسي فلاديمير بوتين بإصدار أمر شخصي بالقرصنة التي يعتقد عدد من الديمقراطيين أنها أضرت بحظوظ هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية بمواجهة منافسها الجمهوري دونالد ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.