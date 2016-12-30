مقتل 70 مختطفا فى سجون ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية

فهمي محمد (صدى):

أكدت رابطة أمهات المختطفين أن ” 70 مختطفا لدى ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية تعرضوا للقتل داخل سجونهم، جراء التعذيب الوحشي “.

وحملت الرابطة الميليشيا مسؤولية ما يتعرض له المختطفون في سجونهم من تعذيب ممنهج قد يودي بحياتهم.

ونظمت الرابطة اليوم، وقفة احتجاجية أمام سجن الأمن السياسي بصنعاء، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإنشاء هيئة تحقيق دولية مستقلة، للكشف عن مصير أبنائها المختطفين، والتحقيق في الجرائم المروعة التي ترتكبها الميليشيا بحق المختطفين “.

وانتقدت رابطة أمهات المختطفين، الصمت المطبق من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً من سجون الانقلابيين، ونطالب بالحفاظ على حياتهم من أي خطر يحدق بهم.