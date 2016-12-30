اختفاء السفير اليوناني في البرازيل منذ 3 أيام

البرازيل (صدى):

أعلنت شرطة ريو دي جانيرو اليوم الجمعة، إن سفير اليونان كيرياكوس أميريديس (59 عاماً) لدى البرازيل مفقود منذ 3 أيام.

وقالت الشرطة أن السفير شوهد آخر مرة مساء الإثنين، وهو يغادر منزل أصدقاء زوجته البرازيلية في ضاحية فقيرة وتشتهر بالعنف في منطقة مدينة ريو مضيفة إن زوجة السفير أبلغت عن فقدانه الأربعاء، وأضاف إيفاريستو بونتيس المفتش بشرطة ريو لصحيفة فولها دي ساو باولو إنه لا يعتقد أن السفير تعرض للخطف.

وفى ذات السياق لم يؤكد مسؤول في السفارة اليونانية في برازيليا فقدان السفير، واكتفى بالقول بأنه في عطلة في ريو، ومن المتوقع عودته إلى برازيليا في 9 يناير (كانون الثاني).