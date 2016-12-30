“إدارية الدمام” تلزم جامعة الملك فهد للبترول بإعادة دراجة هوائية لأحد محاضريها

خالد الغامدي (صدى):

قضت المحكمة الإدارية بالدمام، بإلزام جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بإعادة دراجة قامت بحجزها دون سند قانوني من أحد المحاضرين بالجامعة حيث أسقطت المحكمة اتهامات الجامعة بمخالفة القواعد المرورية .

وكان أمن الجامعة قام بحجز دراجة هوائية لأحد المحاضرين بزعم تسجيله مخالفة مرورية لقيادته مركبة ذات شكل غير مألوف؛ الأمر الذي اعترض عليه المحاضر بشدة وقام برفع الأمر إلى القضاء.

وقال المُحاضر حسام الملحم أن أمن الجامعة أخطأ في فهم الإجراءات الخاصة بسير الدراجات الهوائية والتي حددها القانون، مشيرًا إلى أنه اعترض على السير بالدراجة وسط الطريق وقام بحجز دراجته، الأمر الذي صححته المحكمة الإدارية بالدمام بعد ذلك وثبتت صحة وجهة نظره.