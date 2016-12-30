مركز الملك سلمان يكرم المبتعثين الفائزين بجوائز «صنّاع الدهشة»

على القحطاني (صدى):

أعلن مركز الملك سلمان للشباب أسماء المبتعثين الفائزين بمسابقة «صنّاع الدهشة» المخصصة لصناعة الأفلام القصيرة للمبتعثين، التي تعمل على إبراز إبداعات المبتعثين في كتابة نص الفيلم والإخراج والتصوير.

وفاز بالمسابقة سبعة مبتعثين من ثلاث دول، إذ حل في المركز الأول سليمان صبحي من «University of Ontario» بكندا بالمركز الأول عن فيلمه «ليش تجري؟»، فيما فاز بالمركز الثاني أمين بخاري من «Iona College» بالولايات المتحدة الأمريكية عن فيلمه «فقه الجريمة»، وحصلت أثير الصغيّر من جامعة «Kyoto Institute of Technology» اليابانية على المركز الثالث عن فيلمها «النهر الذي يغذي المدينة».

وتولت لجنة التحكيم المكونة من الكاتب فيصل العامر، والمنتج أحمد البشري، والمخرجين بدر الحمود وعبدالله العياف، تقييم الأفلام المشاركة في المسابقة، وفقاً لأربعة معايير هي: جودة الإخراج، والفكرة، والتصوير، والسيناريو.

كما خصص المركز جوائز فرعية للمشاركين، منها جائزة لأفضل فيلم حصل على أكبر عدد من أصوات الجمهور، وفاز بها أمير الباحوث من كندا عن فيلمه «مونتريال الفاتنة»، فيما منحت جائزة مخرج الدهشة لسليمان صبحي عن فيلمه «ليش تجري؟»، أما جائزة كاتب الدهشة فذهبت لمحمد حيان عن فيلمه «الوجوه المتشابهة»، وفاز بجائزة مصور الدهشة يوسف الغامدي عن فيلمهAutumn in Motion.

وكان 160 ألف مبتعث سعودي في أنحاء العالم، شاركوا في المسابقة، إذ شارك 51 مبتعثاً يدرسون في أربع قارات بينهم 33 مبتعثاً في الولايات المتحدة الأمريكية، وستة مبتعثين في كندا، وثلاثة مبتعثين في إيرلندا، ومبتعث واحد في النمسا، ومبتعث واحد في الأردن، ومبتعثان في أستراليا، وأربعة مبتعثين في اليابان.

وقال القائمون على المركز إن مشاركة عدد كبير من المبتعثين في المسابقة تعكس الطاقة الإيجابية التي يتمتع بها جيل الشباب، لافتين إلى أن تكريم الفائزين سيكون قريبا في الملحقيات الثقافية