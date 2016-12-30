29 طالبا ًمهددون بالفصل بسبب شهادة رياض الأطفال بالقريات

على العنزي (صدى):

طالب تعليم القريات 29 مدرسة ابتدائية بضرورة توفير ما يثبت حصولهم على شهادة رياض الأطفال في غضون ثلاثة أيام وذلكبعد مرور أكثر من ثلاثة شهور على بداية العام الدراسي وقبل أيام من انتهاء الفصل الدراسي الأول، ما يهدد الطلاب بالفصل.

وقال مصدر أن خطابات الإنذار التي وجهها التعليم والمؤرخة في 1/‏‏3/‏‏1438هـ لم تتسلمها المدارس إلا الأسبوع الماضي (أي بعد 23 يوما من إصدارها)،حسب عكاظ

واعتبر التعليم في إنذاراته اعتبر قبول الطلاب المنذرين تم بطريقة غير نظامية إذا لم يتم توفير شهادات الروضة، متوعدا بإلغاء قبولهم ومحاسبة المدارس المخالفة.

وقال تربوي أنه لا حل إلا باستبعاد الطلاب المخالفين قبل انتهاء الفصل الدراسي الأول وتتحمل إدارة المدرسة تبعات ذلك من قبل أولياء الأمور.