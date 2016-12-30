آل مشيط : ذكرى البيعة تبرز فخر المواطنين وولائهم للقيادة

عادل الحربي (صدى):

أكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة منى آل مشيط أن المملكة وهي تحتفل بالذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ مقاليد الحكم اثبتت للعالم اجمع بالرغم من الاحداث الجسام في العالم والتقلبات الاقتصادية الكبيرة أنها قادرة بفضل الله ثم بقيادته ـ رعاه الله ـ وبعد نضره وإدارته الحكيمة لهذه القضايا على تخطي الأزمات والخروج منها أكثر قوة وصلابة .

وأبانت أنه على الصعيد الدولي كانت وقفة المملكة الحازمة مع الأشقاء في اليمن دعماً للشرعية وإيقافا للأطماع التوسعية الأجنبية في الدول العربية حيث تم تشكيل تحالف عربي بقيادة المملكة ودعم بقوة الحكومة الشرعية في اليمن ووقف بالمرصاد لاعتداءات المتمردين على حدود المملكة والتي لم تسلم منها أطهر البقاع مكة المكرمة، وبفضل الله ثم ببسالة جنودنا البواسل باتت محاولاتهم المتكررة بالفشل الذريع ولله الحمد.

وقالت آل مشيط إنه امتداداً لقيادة المملكة للعالم الإسلامي ولما يمثله الإرهاب من خطر على الأمن والسلم العالمي فقد قامت المملكة بمبادرة تكوين وقيادة التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب والذي ضم 37 دولة إسلامية ، وبكل فخر وتباهي شاهدنا ما حظي به ـ حفظه الله ـ من استقبال رسمي وشعبي كبير في جميع دول الخليج التي زارها مما يؤكد على مكانته ـ رعاه الله ـ ومكانة المملكة في قلوب القادة والمواطنين في دول الخليج العربية، وهذه الزيارة التي تثبت للعالم دور المملكة القيادي على جميع الأصعدة، كل ذلك يعزز مكانة المملكة القيادية على المستوى العربي والإسلامي وكذلك الدولي.

وأضافت : وعلى المستوى الداخلي وبالرغم من الانخفاض الشديد في أسعار البترول إلا أن المملكة أطلقت رؤيتها الطموحة 2030 والتي تعتمد على تنويع مصادر الدخل واتخذت الخطوات الترشيدية للإنفاق وأعلنت ميزانية الخير والنماء والتي أتت لتتماشى مع رؤية المملكة فكانت الشفافية عنوانها والحرص على رفاهية المواطن ، حيث يترجم حساب المواطن حرص الدولة على أن لا يتأثر المواطن بالإجراءات والخطوات المتخذة لتنويع مصادر الدخل مع الاستمرار في تنفيذ المشاريع الحيوية التي تعزز مكانة المملكة الاقتصادية، وقد تابعنا خلال الأسابيع الماضية زيارة خادم الحرمين الشريفين للمنطقة الشرقية وما صاحب هذه الزيارة من تدشين وإطلاق العديد من المشاريع التنموية والصناعية والاستراتيجية والتي سوف تحدث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره فمن تدشين المشاريع العملاقة في صناعة الألمنيوم والفوسفات في رأس الخير والتي تجاوز الاستثمار فيها 130 مليار ريال إلى تدشين مشاريع الهيئة الملكية للجبيل وينبع وكذلك مشاريع أرامكو كل تلك المشاريع والتي تولد عشرات آلاف من الفرص الوظيفية لشباب وشابات الوطن وتسهم في تنوع الاقتصاد الوطني وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للاقتصاد السعودي، وفي مجال المرأة حظيت المرأة السعودية بكامل الرعاية والعناية منه ـ حفظه الله ـ فاتسعت مشاركتها في كافة أوجه الحياة في وطننا الغالي وأتيحت أمامها الفرص لتشارك أخيها الرجل في خدمة وبناء الوطن الغالي حيث تستهدف رؤية المملكة 2030 إلى رفع نسبة مشاركة المرأة إلى 30% في الوظائف بشقيها الحكومي والخاص ومثلت المرأة السعودية وطنها في العديد من المحافل الدولية.

واختتمت آل مشيط كلمتها داعية الله أن يحفظ الوطن ويديم عليه أمنه وأمانه ورخائه ويحفظ ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، ويمده بعونه وتوفيقه ويحفظ نائبيه سمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد وأعانهم وسدد خطاهم .