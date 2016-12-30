«التوطين» تلزم فنادق مخالفة بتوظيف 28 سعوديا

ألزمت اللجنة التنفيذية للتوطين المشكلة من جهات حكومية عدة فنادق في جازان، بتوظيف 28 شابا بشكل مباشر من قبل اللجنة بالتنسيق مع فرع إدارة الموارد البشرية بالمنطقة، بعد ضبط ما يقارب 30 مخالفة للوظائف المفترض شغلها بالسعوديين، إضافة إلى ضبط 13 مخالفا لنظام العمل من الجنسية اليمنية والسودانية والإثيوبية يعملون لدى الغير.
وجاء ذلك خلال جولة تفتيشية نفذتها على عدد من فنادق مدينة جازان، حيث أحيل المضبوطون إلى إدارة الوافدين بجازان لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
ويأتي ذلك فى إطار تطبيق قرار التوطين في محلات بيع الجوالات وصيانتها وكذلك تطبيق قرار تأنيث محلات بيع المتطلبات النسائية وأيضاً متابعة كل ما يتعلق بتوطين الوظائف التي صدرت توجيهات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتوطينها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كافة.
بصراحه استغرب من المواطن الذي يسمح للمخالف بالعمل لديه سواء في فندق او شقق مفروشه او راعي غنم والابل والبعض يعمل عنده في الزراعه هؤلاء المواطنيين يجب ان تتم معاقبتهم بالغرامه الماليه التي لا تقل عن 100 الف ريال لان مخالفة للنظام وتشغيل هؤلاء العماله المخالفين تعتبر خيانه عظمى يجب ان يعاقب عليها كل مواطن يخالف الانظمه
ثم على موظفي البلديه والجوزات وكل من له علاقه بملاحقة المخالفين ان يستمروا في العمل 24 ساعه يوميا في جميع المناطق والمدن والقرى وحتى عند اصحاب الابل والاغنام فجميعهم يعمل عندهم عماله غير نظاميه
لو طبق هذا النظام بدقه و بحزم لنظفت البلاد من العماله المخالفه للاقامه ونظفت ايضا من كل مواطن مريض وخائن لبلاده
المفروض تبيع الحكومه من حلاله اذا كان حيواني او من عقاره لتسديد مخالفاته للانظمه فلو عملت الحكومه بجد ضد هؤلاء لصلح حال البلاد واستقام المواطن في تطبيق النظام وبالتالي سيجد ابن الوطن وظيفه له في بلاده وهذا خيرا لهم وافضل بكثير من الاجنبي المخالف الذي لن يصرف ريال واحد داخل الدوله بعكس ابن الوطن المجبر على الصرف داخل دولته لانه عايش في البلاد
نحن نحتاج الى مسؤل ذو ضمير حي ويتابع افراد وزارته او ادارته بدقه وبمراقبه شديده وخصوصا في مثل هذه الحالات المنتشره في البلاد والسبب المواطن الغير مهتم بمصلحة الوطن