«التوطين» تلزم فنادق مخالفة بتوظيف 28 سعوديا

طلال الغامدي (صدى):

ألزمت اللجنة التنفيذية للتوطين المشكلة من جهات حكومية عدة فنادق في جازان، بتوظيف 28 شابا بشكل مباشر من قبل اللجنة بالتنسيق مع فرع إدارة الموارد البشرية بالمنطقة، بعد ضبط ما يقارب 30 مخالفة للوظائف المفترض شغلها بالسعوديين، إضافة إلى ضبط 13 مخالفا لنظام العمل من الجنسية اليمنية والسودانية والإثيوبية يعملون لدى الغير.

وجاء ذلك خلال جولة تفتيشية نفذتها على عدد من فنادق مدينة جازان، حيث أحيل المضبوطون إلى إدارة الوافدين بجازان لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

ويأتي ذلك فى إطار تطبيق قرار التوطين في محلات بيع الجوالات وصيانتها وكذلك تطبيق قرار تأنيث محلات بيع المتطلبات النسائية وأيضاً متابعة كل ما يتعلق بتوطين الوظائف التي صدرت توجيهات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتوطينها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كافة.