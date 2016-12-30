أسير فلسطيني مفرج عنه : مئات الأسرى بأمس الحاجة لإجراء عمليات جراحية

واس (صدى):

أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير جبريل محمد عبد الرحمن الزبيدي (30 سنة) من مخيم جنين، بعد قضائه 12 سنة داخل السجون الاسرائيلية.

وقال الأسير زبيدي لحظة الإفراج عنه، إن سلطات الاحتلال تواصل سياسة العزل والحرمان والعقوبات، وفرض الغرامات المالية الباهظة على الأسرى.

ولفت إلى أن مئات الأسرى بأمس الحاجة لإجراء عمليات جراحية، وترفض سلطات الاحتلال إجراءها، رغم صعوبة وضعهم.

يشار بأن الأسير الزبيدي كان معتقل منذ 30 ديسمبر عام 2004، بتهمة مقاومة الاحتلال والانتماء إلى حركة فتح.