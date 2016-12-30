رداً على الإيرانيين بمنع الحج .. المفتي: مَن أتى حاجاً فأهلاً وسهلاً ومَن أتى مفسداً فلا

على القحطاني (صدى):
وأوضح أن المملكة قامت بتذليل كل العقبات أمام مؤدي فريضة الحج خلال العام الماضي، من تحمل الرسوم وتسهيل أفضل السبل وتوفير المعيشة وكل الخدمات اللازمة،
قال مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، رداً على الشائعات التي روجتها إيران؛ بشأن منع المملكة مواطنيها من الحج خلال العام الماضي،بالتأكيد على عدم منع المملكة حاجاً نظامياً واحداً يأتي راغباً أداء الفريضة موجهاً رسالة إلى الإيرانيين قال فيها: “مَن أتى حاجاً فأهلاً وسهلاً ومَن أتى مفسداً فلا”.
وأضاف المفتي أن منع المملكة بعض الأفراد من أداء الحج كان ضرورياً؛ لأنهم أرادوا سوءاً وشراً بحجاج بيت الله الحرام، مبيناً أن منع هؤلاء يُعد واجباً على المملكة كونها مسؤولة بشكل مباشر عن حماية الحجيج وتأمين أمنهم.
وأوضح أن المملكة قامت بتذليل كل العقبات أمام مؤدي فريضة الحج خلال العام الماضي، من تحمل الرسوم وتسهيل أفضل السبل وتوفير المعيشة وكل الخدمات اللازمة،
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2 تعليقان
بصراحه يا سماحة الشيخ ابو عبدالله يا ليتهم يمنعون منعا نهائي لان هؤلاء لا ينتمون للاسلام ولا يؤمنون به هؤلاء حسب معتقداتهم يقدسون البشر وهذا من خلال حديث الكثير من مرجعهم والتاريخ يثبت انهم اصحاب المشاكل في الوطن العربي منذو الفتح الاسلامي وهزيمتهم وقتل كسراهم لا رجعته له ولا لملكه
قال تعالى (انما المشركون نجس فلايقربوا المسجد الحرام )
يدعون الحسين رضي الله عنه وغيره من دون الله ويحرفون القران ويلعنون ويقذفون الصحابه ويضمرون الحقد لاهل السنه
لذا وجب علينا منعهم من الديار المقدسه فهي اطهر من أن يدنسوها أبناء المتعه الخمينيون
هم أخطر عداء علينا من اليهود الغاصبين والنصارى والشيوعيين الحاقدين
هم يستجيبون وتركعهم القوه ولاينقع معهم لغة التخاطب واللين
ادعسوا المجوس ينعم العالم الاسلامي بالسلام
والله ثم والله لاينفع معهم غير القوه