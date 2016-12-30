رداً على الإيرانيين بمنع الحج .. المفتي: مَن أتى حاجاً فأهلاً وسهلاً ومَن أتى مفسداً فلا

على القحطاني (صدى):

قال مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، رداً على الشائعات التي روجتها إيران؛ بشأن منع المملكة مواطنيها من الحج خلال العام الماضي،بالتأكيد على عدم منع المملكة حاجاً نظامياً واحداً يأتي راغباً أداء الفريضة موجهاً رسالة إلى الإيرانيين قال فيها: “مَن أتى حاجاً فأهلاً وسهلاً ومَن أتى مفسداً فلا”.

وأضاف المفتي أن منع المملكة بعض الأفراد من أداء الحج كان ضرورياً؛ لأنهم أرادوا سوءاً وشراً بحجاج بيت الله الحرام، مبيناً أن منع هؤلاء يُعد واجباً على المملكة كونها مسؤولة بشكل مباشر عن حماية الحجيج وتأمين أمنهم.

وأوضح أن المملكة قامت بتذليل كل العقبات أمام مؤدي فريضة الحج خلال العام الماضي، من تحمل الرسوم وتسهيل أفضل السبل وتوفير المعيشة وكل الخدمات اللازمة،

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