السلطات الألمانية تعدم 13500 طائر مصاب بإنفلونزا الطيور

برلين (صدى):

تمكنت السلطات الألمانية من إعدام 13500 من الديوك الرومية، بعد العثور على حالة مشتبه بإصابتها بأنفلونزا الطيور في مزرعة بولاية ساكسونيا السفلى.

واوضحت السلطات أن السلالة التي جرى رصدها حتى الآن هي إتش.5.

خلال الأسبوع الماضي ، أعدمت السلطات إعدام 77 ألفا من الديوك الرومية والدجاج والبط بعد تأكيد حالات إصابة بسلالة إتش.5إن.8 في مزرعة في ولاية نورد راين فستفاليا المجاورة.

واكتشفت السلطات سلالة إتش.5إن.8 المعدية في أكثر من 500 طائر بري في ألمانيا في الأسابيع القليلة الماضية.

يذكر أن حالات التفشي في المزارع نادرة بعد أن طبقت الحكومة قواعد وقائية صارمة لمنع انتقال العدوى من الطيور البرية للدواجن بما يشمل أوامر بإبقاء الطيور الداجنة في أماكن مغلقة في المناطق الأكثر عرضة للخطر.