الطب الشرعي يسلم رفات طاقم الطائرة المصرية المنكوبة غدا لذويهم

القاهرة (صدى):

اوضحت النقابة العامة للضيافة الجوية المصرية، إن مصلحة الطب الشرعي ستسلم رفات طاقم طائرة “مصر للطيران” الرحلة رقم 804 التي سقطت في مياه البحر المتوسط، خلال عودتها من مطار “شارل ديجول” بباريس إلى مطار القاهرة مايو الماضي إلى ذويهم غدًا السبت.

وأنه سيتم الصلاة على رفات الضحايا بعدد من المساجد والكنائس قبل أن يتم دفنهم، فيما سيتسلم أهالي ضحايا الركاب رفات ذويهم يوم الأحد.

وأضافت النقابة، أن صلاة الجنازة على رفات الشهداء ميرفت زكريا وهيثم العزيزى، وسمر عز، وعاطف لطفي يوم السبت المقبل، بعد صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة، كما سيصلى على رفات قائد الطائرة الشهيد الطيار محمد شقير بمسجد الشيخ يوسف بالبدرشين عقب صلاة الظهر، والطيار الشهيد محمد ممدوح بمسجد الصديق بمساكن شيراتون عقب صلاة الظهر، فيما سيقام قداس الشهيدة يارا هاني بكنيسة العذراء بمدينة نصر الساعة الواحدة ظهرا.