بالصور.. وصول اتليتكو مدريد قبل مواجهة الاتحاد

محمود أحمد (صدى):
وصلت بعثة نادي اتليتكو مدريد الإسباني الي مدينة جدة استعدادا لخوض لقاء الاتحاد الودي اليوم الجمعة علي ملعب الجوهرة.
وصلت بعثة نادي اتليتكو مدريد الإسباني الي مدينة جدة استعدادا لخوض لقاء الاتحاد الودي اليوم الجمعة علي ملعب الجوهرة.
ويقام اللقاء بمناسبة احتفالية العميد بمرور 90 عاما علي تأسيس النادي وسط حضور جماهيري كبير.
ووصل النادي الإسباني بكامل نجومه وعلي رأسهم فرناندو توريس وانطوان جريزمان وكوكي وجابي وغيرهم.
2 تعليقان
ان شاء الله فوز اتليتكو مدريد كبير اسبانيا على صغير ورصيف جده فريق المنشطات
ابونايف الله يهديك قل خيرا او اصمت
لاتتمنى فوز الكفار على اخوانك المسلمين نادي الاتحاد نادي الوطن ونتمنى له التوفيق في مهمته اليوم
ويضل التنافس داخل الملعب فقط
وينتهي بانتهاء المباراه نحن اخوان
ابناء بلد واحد ولك احترامي وتقديري للجميع