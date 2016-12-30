بالفيديو..مصرع 5 أشخاص في تصادم ثلاثة سيارات نتيجة السرعة الزائدة

خالد الغامدي (صدى):
لقي 5 أشخاص مصرعهم ، قبل قليل،اثر حادث تصادم مروع بين 3 سيارات نتيجة السرعة الزائدة على طريق الملك فهد أمام جامع الفرقان بالدمام.
وأوضحت مصادر أن الحادث تسبب في توقف الحركة المرورية بطريق الملك فهد، حيث هرعت سيارات الإسعاف والدفاع المدني لمباشرة الحادث ونقل الضحايا والمصابين لأقرب مستشفى.
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3 تعليقات
الله يرحم موتي المسلمين .
الله يرحمهم
هم قتلوا أنفسهم بالسرعةالزايدة…
ولعل الله أختار ياخذهم حتى مايأذوا الأبرياء
الي يمشون على هونهم…..
كمن عائلة ماشين في حالهم والي يسوق فيهم مستأمن على عيالة
وماشي حاله حال نفسه…
ويبلونه في أهله وأطفاله
بدون أي أحترام لمشاعر الأخرين….
قد يكون رب العائلة كبيرفالسن
أو سائق مستقدم…
لكن المتهورين مايعرفون هذا الشي…
فيموت المتهور ولا يقتل الأبرياء…
وأحنا موجودين فالتعليقات نترحم عليكم…
كل يوم متهورين على مفحطين على درباوية
موتوا وماعليكم حن نترحم عليكم…..
الله يرحمهم و يغفر لهم و يقصر السوء عن المسلمين ..