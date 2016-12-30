بالفيديو..مصرع 5 أشخاص في تصادم ثلاثة سيارات نتيجة السرعة الزائدة

خالد الغامدي (صدى):

لقي 5 أشخاص مصرعهم ، قبل قليل،اثر حادث تصادم مروع بين 3 سيارات نتيجة السرعة الزائدة على طريق الملك فهد أمام جامع الفرقان بالدمام.

وأوضحت مصادر أن الحادث تسبب في توقف الحركة المرورية بطريق الملك فهد، حيث هرعت سيارات الإسعاف والدفاع المدني لمباشرة الحادث ونقل الضحايا والمصابين لأقرب مستشفى.

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