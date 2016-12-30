خلو المحال التجارية بالرياض من السجائر بعدتسريبات بإرتفاع أسعارها بنسبة 100%

عادل الحربي (صدى):

أكدت مصادر أن المحال والأسواق التجارية بالرياض شهدت أمس الخميس، إقبالاً كبيراً على شراء السجائر بمختلف أنواعها.

وأضافت المصادر ان ذلك جاء عقب انتشار خبر بتطبيق الأسعار الجديدة بدايةً من الأسبوع المقبل وارتفاعها بنسبة 100 % ،و أن الأسواق التجارية خلت تماماً من السجائر؛ بسبب سحبها بكميات كبيرة وتخزينها من قِبل المدخنين؛ خوفاً من ارتفاع أسعارها في ظل ترديد تسريبات بهذا الشأن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون وجود تأكيدات بمدى صحتها من عدمه حتى الآن.

وقال أحد الباعة بمركز تسوق كبير بالرياض، أن المحال ستقوم مطلع الأسبوع المقبل ببيع السجائر بالأسعار الجديدة والتي تأتي مضاعفة للأسعار الحالية بالأسواق.