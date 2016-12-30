بالفيديو..النفيسي: تقييد تدخلات إيران في المنطقة لن يتم إلا من خلال دعم الأقليات

طهران (صدى):

قال الباحث في الشؤون السياسية الدكتور عبدالله النفيسي، أن تضييق الخناق على النظام الإيراني وتقييد تدخلاته في دول المنطقة لن يتم إلا من خلال دعم الأقليات الموجودة هناك، لإشغال إيران عن التدخل في شؤون دول المنطقة، ومنعها من تمرير أجندتها عبر ميليشيات حزب الله والحوثي.

واكد أن لا يوجد شعب إيراني على وجه التقريب، بل يوجد ما يمكن تسميته بالشعوب الإيرانية، التي لا يشكل الفرس ضمنها إلا الجزء القليل، وأن تحريك الأقليات سيجعل إيران تنكمش لمواجهة الانهيار الداخلي.

وأضاف ” النفيسي” إن الأقليات في إيران المتمثلة في العرب والأكراد والبلوش والتركمان وغيرهم، تمثل نحو 70% من الإيرانيين.

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