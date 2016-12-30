احالة 3 أطباء مصريين للتحقيق بعد التقاطهم “سيلفي” أثناء إجراء ولادة قيصرية ونشروها

القاهرة (صدى):

اكدت وسائل إعلام مصرية نقلا عن مصدر قضائي إن النيابة العامة أحالت 3 أطباء للتحقيق، على خلفية التقاطهم صورة سيلفي أثناء إجراء عملية ولادة قيصرية لإحدى السيدات الحوامل وقاموا بنشرها.

واوضح المصدر القضائي إن النيابة الإدارية أحالت الأطباء الثلاثة للمحاكمة التأديبية، بعد ظهورهم بشكل “من شأنه الإخلال بكرامة وظيفتهم ولم يلتزموا بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها”.

وقال أن الأطباء الثلاثة نشروا صور السيلفي على صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت عورة المريضة المسجاة على الطاولة.

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