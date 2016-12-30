بالصور..” السديس” يستمع لمقترحات أهل الصف الأول من المصلين بالمسجد الحرام

نايف السالم (صدى):

قام الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس،بإستقبال أهل الصف الأول من المصلين العاكفين بالمسجد الحرام الملازمين له على الدوام.

وقال ” السديس” أن هذا اللقاء المبارك يأتي من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الذي حث على لقائهم والاهتمام بهم، والاستماع إليهم، وتلبية حوائجهم، وتذليل كافة العقبات لهم.

وفي بداية اللقاء رحب السديس بهم، وتحدث عن أهمية الصف الأول والصلاة فيه، سارداً عدداً من النصوص الشرعية في فضل الصلاة في المساجد، فكيف بالصلاة في الصف الأول بالمسجد الحرام؟ مشيراً إلى أن مليار ونصف مليار مسلم يغبطونهم على هذه النعمة وهذا الاصطفاء.

وطالب الرئيس العام بضرورة الالتزام بالآداب الإسلامية، وعدم المزاحمة وأن يكونوا قدوة لجميع روَّاد المسجد الحرام في التأسي بسنة المصطفى – صلى الله عليه وسلم – وأن يكونوا أحرص الناس على أمن الحرم وقاصديه، والتعاون مع رجال الأمن وموظفي الرئاسة في الإبلاغ عن أي ملاحظات قد تكدر صفو المصلين بالمسجد الحرام.

و استمع السديس إلى روَّاد الصف الأول، وبادر بتلبية مقترحاتهم والإنصات إلى بعض شكاواهم. عقب ذلك وجه بتشكيل (لجنة الصف الأول) تحت إدارة هاني بن حسني حيدر سكرتير الرئيس العام مدير وحدة الإعلام والاتصال بمكتب الرئيس العام، وعضوية كلٍّ من: مدير وحدة الاحتياجات الخاصة بدر الزهراني، ووكيل العلاقات العامة بالمسجد الحرام فيصل الجودي؛ للوقوف على شؤون أهل الصف الأول وتلبية كافة حوائجهم.