طالب مصري يسدد 30 طعنة بجسد والده أثناء نومه ووالدته تساعده في التخلص من الجثة

القاهرة (صدى):

اقدم طالب إعدادى مصري على ذبح والده أثناء نومه، وسدد له 30 طعنة بجسده حتى تأكد من وفاته، وعندما فشلت والدته فى منعه قامت بمساعدته على التخلص من جثة زوجها ووضعها بسيارته ، واعترف المتهم بارتكاب الجريمة بسبب منع والده له من الخروج بصحبة أصدقائه وعدم إعطائه المصروف.



وتفصيلا ؛ تلقت الجهات الأمنية بالقاهرة بلاغًا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص، وتبين من المعاينة أن الجثة لسائق مصاب بـ 30 طعنة بأنحاء جسده.

وتوصلت التحريات أن مرتكب الجريمة هو نجل المجنى عليه طالب بالصف الثالث الإعدادى ، وتم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة بسبب منع والده له من الخروج بصحبة أصدقائه وعدم إعطائه نقودا للإنفاق.

وأوضح المتهم، أنه استغل نوم والده وسدد له عدة طعنات حتى تأكد من مقتله، وعندما فشلت والدته فى التصدى له ومنعه شاركته فى التخلص من الجثة بوضعها بالسيارة ونقل السيارة لمكان بعيد عن المنزل لأبعاد الشبهة عنهما.