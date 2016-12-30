فيديو : عدنان جستنيه لـ فؤاد انور: انت لست اسطورة






4 تعليقات


  1. العراب [ عدد التعليقات: 132 ] 30/12/2016 في
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    1

    وهو صادق فؤاد لاعب مجتهد ويفتقد ابجديات كرة القدم يعتمد على اللياقة والمخابط والتصادم مع اللاعبين وقت المباراة لاعب غريب

  2. مبارك [ عدد التعليقات: 3 ] 30/12/2016 في
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    2

    التلفزيون السعودي مااشوفه الاعند صالون الحلاقه الباكستانييين

  3. ساحر الكلمة [ عدد التعليقات: 1873 ] 30/12/2016 في
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    3

    كلام فؤاد انور حقيقة
    وحط النقاط على الحروف ..
    وواضح من كلام جستنيه
    انه قليل ادب وشغله بالصحافة
    الشهرة على حساب المشاهير
    مثل فؤاد انور ..
    لايمكن ان احد يقلل من انجازات
    ومهارات وحماس وروح فؤاد انور
    حقيقة لايمكن ان يستطيع جستنيه
    او غيره اخفائها ..
    فؤاد انور مثل فريقه والمنتخب والنصر
    لانجازات لم يستطيع غيره تحقيقها ..
    انا لست شبابي ولانصراوي انا هلالي
    ولكن اعترف وابصم بالعشرة ان فؤاد انور
    من عظماء اساطير كرة القدم السعودية
    بجانب يوسف الثنيان وسامي الجابر
    وماجد عبدالله ومحيسن والنعيمة واحمد جميل
    وعبدالجواد ..
    اترك التعصب والكذب ياجستنيه .. فؤاد انور
    مثل الشمس لايمكن حجبها ..

  4. ابو نايف [ عدد التعليقات: 4 ] 30/12/2016 في
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    4

    هدفين في كاس العالم ياجستنيه بالنسبه لمجموع الاهداف السعوديه في مشاركات كاس العالم يؤهل فواد انورليكون احد الاساطير السعوديه بلغة الارقام يامدير قسم


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