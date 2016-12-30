مقتل قيادي بتنظيم القاعدة في غارة لطائرة بدون طيار بوسط اليمن

فهمي محمد (صدى):

لقي القيادي في تنظيم القاعدة جلال الصيدي وأحد عناصره مصرعهما في غارة جوية لطائرة بدون طيار في محافظة البيضاء بوسط اليمن .

ونقلت قناة ( سكاي نيوز ) الإخبارية عن مصدر أمني يمني قوله اليوم الخميس ” قتل القيادي في تنظيم القاعدة جلال الصيدي وأحد عناصره في غارة جوية لطائرة بدون طيار استهدفت مركبة للتنظيم في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء “.

وأكد المصدر أن الغارة استهدفت المركبة أثناء مرورها في المنطقة وكان يستقلها أمير تنظيم القاعدة جلال الصيدي وأحد اتباعه مما أدى الى مقتلهما على الفور .