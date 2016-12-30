الديوان الملكي يعلن وفاة الأميرة دليل بنت عبدالله بن محمد

علي القحطاني (صدى):

اعلن الديوان الملكي قبل قليل وفاة الأميرة دليل بنت عبدالله بن محمد بن عبدالله بن جلوي آل سعود.

وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

بيان من الديوان الملكي

انتقلت إلى رحمة الله تعالى سمو الأميرة دليل بنت عبدالله بن محمد بن عبدالله بن جلوي آل سعود ، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم غد الجمعة الموافق 1 / 4 / 1438هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون .