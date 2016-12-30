بالفيديو.. وزير الإسكان: 2017 يشهد تخصيص أعلي رقما من الوحدات السكنية

طلال الغامدي (صدى):
أعلن وزير الإسكان “ماجد الحقيل” أن العام المقبل 2017 سيشهد تخصيص عدد من الوحدات السكنية يعد الأعلى في تاريخ المملكة.
وقال الوزير في تصريحات خاصة لقناة الإقتصادية أن الوحدات التى سيتم تخصيصها ستكون متنوعة، مشيرا إلى أن الإعلان عن ذلك سيكون خلال الشهرين المقبلين.
وأضاف الوزير أنه من المقرر أن يعلن صندوق التنمية العقارية الشهر المقبل أكبر رقم للقروض العقارية منذ تأسيسه قبل نحو ٤٠ عاماً.
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6 تعليقات
والله كله كلام حبر على ورق والواقع ماشفنا شي راح العمر وقرب التقاعد واحنا ننتظر الاسكان متى على الله تجي لكن نقول الحمدالله والشكر على نعمة العافيه
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لا تعليق كل ما سمعت بلا بلا بلا …….
اوووه صديق انته قرقر واجد
نبي سكن نبي سكن سكن سكن سكن اذا صعبه ارض ارض ارض ارض ارض