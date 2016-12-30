بالفيديو.. وزير الإسكان: 2017 يشهد تخصيص أعلي رقما من الوحدات السكنية

بالفيديو.. وزير الإسكان: 2017 يشهد تخصيص أعلي رقما من الوحدات السكنية
طلال الغامدي (صدى):

أعلن وزير الإسكان “ماجد الحقيل” أن العام المقبل 2017 سيشهد تخصيص عدد من الوحدات السكنية يعد الأعلى في تاريخ المملكة.

وقال الوزير في تصريحات خاصة لقناة الإقتصادية أن الوحدات التى سيتم تخصيصها ستكون متنوعة، مشيرا إلى أن الإعلان عن ذلك سيكون خلال الشهرين المقبلين.

وأضاف الوزير أنه من المقرر أن يعلن صندوق التنمية العقارية الشهر المقبل أكبر رقم للقروض العقارية منذ تأسيسه قبل نحو ٤٠ عاماً.

https://

 




6 تعليقات


  1. فهد [ عدد التعليقات: 18 ] 30/12/2016 في
    رد
    1

    والله كله كلام حبر على ورق والواقع ماشفنا شي راح العمر وقرب التقاعد واحنا ننتظر الاسكان متى على الله تجي لكن نقول الحمدالله والشكر على نعمة العافيه

  2. الحنيني [ عدد التعليقات: 1217 ] 30/12/2016 في
    رد
    2

    حرر الرد

  3. أبو عمر [ عدد التعليقات: 35 ] 30/12/2016 في
    رد
    3

    حرر الرد

  4. ابو ابراهيم [ عدد التعليقات: 3 ] 30/12/2016 في
    رد
    4

    لا تعليق كل ما سمعت بلا بلا بلا …….

  5. اسيرالاقدار [ عدد التعليقات: 920 ] 30/12/2016 في
    رد
    5

    اوووه صديق انته قرقر واجد

  6. عاشق البر [ عدد التعليقات: 49 ] 30/12/2016 في
    رد
    6

    نبي سكن نبي سكن سكن سكن سكن اذا صعبه ارض ارض ارض ارض ارض


اترك تعليق