بالصور.. أهالي مكة يستمتعون بأجواء «حجز الشرائع»

نايف السالم (صدى):

استمتع أهالي مكة بجمال أجواء حجز الشرائع، بعد أن نجحت دوريات الأمن في إخلاء المكان من من الدرجات النارية والأحصنة والعربات والجمال، صباح اليوم، بالتنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة.

وعبر عدد من الأهالي عن شكرها للجهات الأمنية على دورها في تهيئة المكان وإخلائه من الدراجات النارية أو المواشٍ التى كانت تتسبب في الإزعاج والفوضى في الموقع.

زأغلقت دوريات الأمن جميع المنافذ التي كانت تستخدم لدخول وخروج المركبات والدراجات، وتركت مدخلًا واحدًا فقط حضرت إليه دورية أمن، بينما تمشط أخرى الموقع كاملًا، وهو ما لمسه زوار الموقع.