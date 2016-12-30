الصندوق العقاري يعلن أكبر أرقام للقروض.. الشهر القادم

عادل الحربي (صدى):

يعلن صندوق التنمية العقارية الشهر المقبل أكبر رقم للقروض العقارية منذ تأسيسه قبل نحو ٤٠ عاماً

وقال وزير الإسكان “ماجد الحقيل” لقناة الاقتصادية إن الصندوق لم يتوقف عام ٢٠١٦ عن صرف القروض؛ حيث أتم صرف ٢٠ ألف قرض، وإنما توقف إصدار أرقام جديدة، مبيناً أن الصندوق يستعد لإعلان أرقام جيدة الشهر القادم تعتبر الأكبر في تاريخه منذ ٤٠ عاماً.

ولم يعطِ “الحقيل” تفصيلاً لآلية إعلان الأرقام الجديدة للقروض العقارية، فيما توقعت مصادر مطلعة أن يتم ضخ القروض بآلية جديدة تتمثل في التعاون مع البنوك المحلية والمؤسسات المالية.

وكانت قوائم الانتظار في صندوق التنمية العقارية قد اشتكت من تأخر إصدار أرقام جديدة للقروض التي توقفت منذ أكثر من عام ونصف.

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