“السالم” يعود لتدريبات الخليج استعدادا للاتحاد واعتذار “الدوسري”

معاذ محمود (صدى):

شهدت تدريبات نادي الخليج، مشاركة عبد الله السالم، قائد الفريق، استعدادا لمواجهة مضيفه الاتحاد المقررة يوم الثلاثاء المقبل في المرحلة الخامسة عشر من الدوري السعودي.

جاءت عودة السالم بعد أن منح الجهاز الطبي الضوء الأخضر لمشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية، كما تماثل عبد الله المحمد للشفاء وشارك في التدريب الجماعي تحت قيادة المدير الفني التونسي جلال قادري.

من ناحية أخرى، قدم شافي الدوسري لاعب الخليج خطاب اعتذار لإدارة النادي، وذلك لمخالفته اللائحة الداخلية للنادي بإجراء مقابلة صحفية دون الحصول على إذن مسبق من المركز الإعلامي بالنادي الخليج، وتعهد بعدم تكرار الأمر.

كذلك تضمن الخطاب اعتذارا لنادي الفتح وجماهيره بعدما أدلى بتصريح اعتبره البعض مسيئا للفتح، وأكد أنه “لم يكن مقصودا”.