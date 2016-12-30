أعضاء بالشوري يهاجمون القنوات السعودية: «لاتخاطب إلا نفسها»

علي القحطاني (صدى):

وصف عدد من أعضاء مجلس الشوري القنوات الفضائية السعودية التابعة لهيئة الإذاعة والتليفزيون بأنها ضعيفة، مؤكدين تفوق موقع التواصل الاجتماعي “توتير” عليها.

وقال العضو عبدالله الجغيمان، إن هناك منصات إعلامية في مواقع التواصل، مثل “تويتر” و”يوتيوب” أقوى من القنوات السعودية وأكثر تأثيرا، رغم الميزانية الضخمة المخصصة لها، مؤكدا أنها لا “تخاطب إلا نفسها”، في إشارة لمعدلات المشاهدة الضعيفة لها.

وأضافت العضوة أمل الشامان أن القنوات التجارية أكثر شفافية في مناقشة الشأن المحلي من القنوات السعودية، مستدلة على ضعف القنوات باتجاه الوزراء والمسؤولين إلى الإدلاء بتصريحاتهم لقنوات فضائية عوضا عن الذهاب للقنوات الرسمية.

واعترض العضو خالد آل سعود، في الجلسة التي عقدت (الأربعاء)، على الميزانية الضخمة للهيئة، والتي تبلغ قرابة مليار ريال، في الوقت الذي تحقق فيه عائدا ضعيفا من الإعلانات التجارية يبلغ 1% من نسبة الميزانية، على حسب قوله، مطالبا بضرورة استدعاء وزير الإعلام لمناقشته تحت قبة الشورى.