انتهاء كافة ترتيبات الدورة الثانية لانتخابات اتحاد الكرة

معاذ محمود (صدى):

أكد علي الزهراني، المنسق الإعلامي لانتخابات اتحاد كرة القدم، انتهاء كافة الإجراءات الإعلامية الخاصة بالعملية الانتخابية للدورة الثانية، والتي ستجرى السبت المقبل، في مركز الملك فهد الثقافي بمدينة الرياض.

وأضاف: “لجنة الانتخابات برئاسة الدكتور خالد بانصر أعلنت عن البرنامج الزمني للانتخابات التي ستنطلق الساعة الـ 30 : 12 ظهر السبت القادم، وسيسبقها اجتماع للجمعية العمومية للاتحاد عند الساعة الـ 11 صباحاً، وسيتم نقل العملية الانتخابية عبر خدمة مباشر في حساب الاتحاد الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إلى جانب تغطية إعلامية موسعة ستقوم بها اللجنة الإعلامية بالاتحاد وكذلك تقديم خدمات متنوعة للإعلاميين والمصورين لتسهيل مهامهم الإعلامية بكل يسر وسهولة”.