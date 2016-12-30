برلماني روسي: قرار أمريكا طرد الدبلوماسيين تصرف من “جثث سياسية”

وكالات (صدى):

قال مسؤول برلماني روسي إن قرار واشنطن اليوم الخميس بطرد 35 دبلوماسيا روسيا هو “سكرات الموت من جثث سياسية”.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية ذلك عن قنسطنطين كوساتشيوف رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي.

وكان مسؤول أمريكي كبير أعلن ان الولايات المتحدة طردت اليوم الخميس 35 دبلوماسيا روسيا وأغلقت مجمعين روسيين في نيويورك وماريلاند ردا على حملة مضايقة ضد دبلوماسيين أمريكيين في موسكو.

وقال مسؤولان أمريكيان إن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما أعلنت اليوم الخميس أيضا سلسلة إجراءات انتقامية ضد روسيا بسبب اختراق أجهزة كمبيوتر تخص مؤسسات سياسية وأفرادا أمريكيين وتسريب معلومات لمساعدة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ومرشحين جمهوريين آخرين.

وقال المسؤول الكبير لرويترز إن الولايات المتحدة أمهلت الدبلوماسيين الروس 72 ساعة لمغادرة البلاد. وأضاف أن كل الدبلوماسيين الروس سيمنعون من دخول المجمعين اللذين يستخدمان في جمع معلومات المخابرات بدءا من ظهر الجمعة.

وقال المسؤول لرويترز “الإجراءات تأتي ردا على مضايقة دبلوماسيين أمريكيين في روسيا وأنشطة لدبلوماسيين روس في أمريكا نراها ’لا تتسق’ مع الممارسات الدبلوماسية.”

كانت وزارة الخارجية الأمريكية شكت منذ فترة طويلة من أن الأمن الروسي وضباط المرور يضايقون الدبلوماسيين الأمريكيين في موسكو وأثار وزير الخارجية جون كيري القضية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الروسي سيرجي لافروف.

وقال المسؤول “بمعاقبة الدبلوماسيين الروس في الولايات المتحدة وحرمانهم من دخول المجمعين نأمل أن تعيد الحكومة الروسية تقييم تصرفاتها التي أعاقت قدرات وسلامة أفرادنا بالسفارة في روسيا.”

ورفض المسؤول الأمريكي ذكر أسماء الدبلوماسيين الروس الذين تشملهم الإجراءات لكن من المفهوم أنه ليس من بينهم السفير الروسي في واشنطن سيرجي كيسليان.