جدة تحتضن «الكوميك كون» أضخم مهرجان ترفيهي.. فبراير المقبل

نورة الشهري (صدى):

تحتضن مدينة جدة منتصف فبراير المقبل، واحدة من أضخم الأنشطة الترفيهية العالمية، “كوميك كون”.

يعتبر “الكوميك كون” من أشهر الفعاليات المفتوحة في العالم، حيث وصل عدد الزائرين لها عام 2015 في أمريكا إلى 160 ألف شخص، وتختص بأنشطة تفاعلية ومسابقات عديدة، مثل تقديم فعاليات حول القصص المصورة (comics) ورسوم الأنيمي والمانغا، التي تشتهر بثرائها التعبيري وتنوع عوالمها، بالإضافة لاستضافتها المشاهير من مختلف القطاعات في منصات حوارية مفتوحة، واحتوائها على أنشطة لألعاب الفيديو، ومسابقات الـ cosply التي تعتمد على لبس أزياء مميزة لأبطال خارقين أو شخصيات متخيلة فانتازية.

وأكد مدير شركة Time Entertainment، عبادة عواد، أن آلاف السعوديين سافروا للخارج لحضور مهرجانات مماثلة، مؤكدا أن المشروع الذي سيتم بالتعاون مع هيئة الترفيه سيجد نجاحا كبيرا في المملكة.

وكشفت الشركة عن شعار المهرجان في وقت سابق من الشهر الجاري، والذي يُـظهر شابا يمزق ثوبه لينكشف رداء أخضر عليه سيفان ونخلة، في تعبير عن فكرة: “خلف كل ثوب تقليدي يقف بطل خارق”.

ووعدت الشركة بتوضيح المزيد من الأنشطة والفعاليات المزمع تنفيذها داخل المهرجان، فيما أكدت وجود قسم مغلق خاص للنساء.