الخارجية العمانية تكشف أسباب انضمامها لتحالف المملكة لمحاربة الإرهاب

عمان (صدى):

كشفت وزارة الخارجية في سلطنة عمان اليوم الخميس الأسباب والتفاصيل التى دعت مسقط لانضمام إلى تحالف للدول الإسلامية لمكافحة الإرهاب بقيادة المملكة.

وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان اليوم الخميس إن الخطوة تأتي “في سياق الفهم المشترك للدول الإسلامية وعلى وجه الخصوص دور وقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة على أهمية تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المناطق التي يسودها العنف الإرهابي المسلح.”

وتابع البيان قائلا “إن سلطنة عُمان سوف تبذل وكما كانت على الدوام كل الجهود مع الأشقاء والأصدقاء لتوفير بيئة إقليمية يسودها الأمن والسلام في هذه المرحلة التي يتوجب تعاون كل الأطراف لتحقيقها.”

كانت السعودية أعلنت عن تشكيل التحالف في ديسمبر 2015 في خطوة رحبت بها واشنطن التي كانت تحث على مشاركة أكبر من جانب المنطقة في الحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر على مساحات من الأراضي في سوريا والعراق.