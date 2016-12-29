جامعة الطائف تقرر فصل 10 طالبات لتورطهن في المشاجرة الجماعية

عبدالعزيز القثامي (صدى):

قررت جامعة الطائف فصل 10 طالبات نهائيًّا، وإيقاف المنظومة الجامعية بحقهن بعد أن أثبتت التحقيقات التى انتهت عصر اليوم تورطهن في المشاجرة الجماعية التى أدت لإصابة عدد من الطالبات بفرع الجامعة بالفيصلية.

ووفقا للوائح وزارة التعليم فأنه أنه لا يجوز إعادة الطالبات المفصولات من جامعة الطائف إلى أي جامعة أخرى في المملكة، وإن تم دخولهن إلى جامعات أخرى فيتم إلغاء القيد مرة أخرى من تاريخ دخولهن للجامعة بأي منطقة أو محافظة بالمملكة، بسبب تجاوزهن للأخلاق العامة وعدم مبالاتهن للأسباب التأديبية.

و كانت جامعة الطائف للبنات شهدت، الأسبوع الماضي، مشاجرة جماعية تدخَّل فيها الهلال الأحمر السعودي، بعد نشوب شجار عنيف بينهن دام لمدة نصف ساعة، وتعمد الفتيات في مضاربتهن على الركل، وسحب الشعر، وتقطيعه بشكلٍ مفجع.