أسرار وتفاصيل الصراع على الزعامة بين قيادات مليشيا الحوثي

فهمي محمد (صدى):

كشف أحد قيادات ميليشيات الحوثي تفاصيل الصراع على الزعامة بين أقطاب المليليشيات، وكذلك الأوضاع التى يعيشها انصار الحوثي والمخلوع على عبد الله صالح.

وقال القيادي المنشق عن جماعة الحوثيين في الجوف، محمد يوسف الأهنومي: «من وقت مبكر جدا انضممت إلى صفوف الحوثيين، وكنا منخدعين بشعاراتهم ، ولكن منذ فترة طويلة وصلنا مرحلة صعبة من القهر، فالمقاتلون يعانون أشد المعاناة، ومعظمهم غير مقتنعين بما يحدث. كانت مهمة عملي أمنية في مديرية المتون بالجوف، إلا أنني وجدت أن هناك مشاكل كبيرة في صفوف الحوثيين، خاصة بين القيادات العليا، فكل شخص يريد أن يكون هو المسؤول، ويصدر التوجيهات والأوامر، مما أوصل المقاتلين على الأرض إلى حالة سيئة بسبب تضارب التوجيهات».

وأضاف القيادي المنشق «هناك تعامل غير إنساني يمارسه الحوثيون من ألفاظ جارحة، وتعامل مهين يصل أحيانا إلى حد الضرب والسجن، مما أوصل العناصر المقاتلة إلى مرحلة باتت تحس فيها بالرغبة القوية في التخلص من تلك القيادات، التي لا تتوانى في حبس كل من يوجه لها انتقادا أو يطالب بصرف راتبه، وهذه المعاملة السيئة تسببت في تنفير غالبية المقاتلين، إضافة إلى العنصرية الواضحة لصالح أشخاص معينين، يدعون أنهم ينحدرون من سلالة مختلفة عن باقي البشر، ومن المؤسف أن القيادات العليا في الجماعة المتمردة تتعامل على هذا الأساس»-حسب صحيفة عكاظ.

وكان القيادي الأهنومي أنضم في 25 من ديسمبر لقوات الشرعية في الجوف، متخلياً عن قريبه المعين من قبل الحوثيين محافظاً للمحافظة المحاذية للحدود السعودية.