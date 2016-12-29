أول تعليق للخارجية الروسية على العقوبات الأمريكية على موسكو

وكالات (صدى):

قالت الخارجية الروسية إن العقوبات الأمريكية الجديدة غير بناءة وسوف تضر بتحسين العلاقات الثنائية.

يأتى ذلك بعد أن أتهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما الإدارة الروسية بأنها أدارت أنشطة سرقة البيانات وكشفها خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وطردت واشنطن الخميس نحو 35 دبلوماسياً روسياً وأغلقت مجمعين روسيين في نيويورك وماريلاند ردا على حملة مضايقة ضد دبلوماسيين أمريكيين في موسكو.

وقال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة أمهلت الدبلوماسيين الروس 72 ساعة لمغادرة البلاد.

وأضاف أن كل الدبلوماسيين الروس سيمنعون من دخول المجمعين بدءا من ظهر الجمعة.

وقال المسؤول “الإجراءات تأتي ردا على مضايقة دبلوماسيين أمريكيين في روسيا وأنشطة لدبلوماسيين روس في أمريكا نراها ’لا تتسق’ مع الممارسات الدبلوماسية.”