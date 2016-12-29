أوباما يفرض عقوبات على موسكو بسبب تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية

وكالات (صدى):

أصدر الرئيس الامريكي باراك اوباما أوامره بتطبيق عقوبات على روسيا ردا على “المضايقات العدوانية للمسؤولين الامريكيين والعمليات الاليكترونية” التى تقوم بها الحكومة الروسية والتى تستهدف الانتخابات الامريكية.

جاء ذلك في تقرير قدمه أوباما للكونجرس لكشف التدخل الروسي فى مسار انتخابات الرئاسة.

وقال الرئيس الامريكي أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 9 كيانات وأفراد بينهم جهازا مخابرات روسيان و4 ضباط مخابرات و3 شركات قدمت دعما ماديا للمخابرات الروسية.