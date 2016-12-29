حريق في مخازن الذخيرة داخل قيادة الجيش السوادني

الخرطوم (صدى):

اندلع حريق محدود مساء اليوم في مخازن الذخيرة داخل الفيادة العامة للجيش السواداني وسط العاصمة الخرطوم.

وأعلنت وزارة الدفاع السودانية، مساء الخميس، أنها تمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر مادية أو بشرية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السودانية، أحمد خليفة الشامي، في تعميم، اليوم، إن الحريق اندلع بشكل محدودٍ في أحد مخازن الذخيرة بلواء الدفاع والخدمات، داخل القيادة المسلحة، من دون وقوع خسائر مادية أو بشرية.

وسبق أن اشتدت المطالبات، خلال الفترة الماضية، بضرورة نقل مباني وزارة الدفاع من قلب العاصمة لمناطق بعيدة، حفاظاً على أرواح المواطنين، وذلك بعد أن شهدت تلك الفترة نشوب حرائق في مخازن الذخيرة، أثارت هلع المواطنين.