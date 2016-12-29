الولايات المتحدة تطرد 35 دبلوماسيا روسيا

وكالات (صدى):

طردت الولايات المتحدة اليوم الخميس 35 دبلوماسيا روسيا وأغلقت مجمعين روسيين في نيويورك وماريلاند ردا على حملة مضايقة ضد دبلوماسيين أمريكيين في موسكو.

وقال مسؤول أمريكي اليوم الخميس لوكالة “رويترز” شريطة عدم ذكر اسمه إن الولايات المتحدة أمهلت الدبلوماسيين الروس 72 ساعة لمغادرة البلاد.

وأضاف أن كل الدبلوماسيين الروس سيمنعون من دخول المجمعين بدءا من ظهر الجمعة.

وقال المسؤول لرويترز “الإجراءات تأتي ردا على مضايقة دبلوماسيين أمريكيين في روسيا وأنشطة لدبلوماسيين روس في أمريكا نراها “لا تتسق” مع الممارسات الدبلوماسية.”