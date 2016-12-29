بالفيديو.. فيلم وثائقي يستعرض بطولات وتدريبات الحرس الوطني

سعيد العجل (صدى):

أعدت إدارة العلاقات العامة بوزارة الحرس الوطني فيلما وثائقيا يحكي مسيرة التدريب العسكري في الحرس الوطني الذي يعد أحد ركائز المملكة في التنمية، وأحد أسلحتها للدفاع عن تراب الوطن وتأمين جبهته الداخلية.

ويستعرض الفيلم بداية تأسيس الحرس الوطني على يد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز بعد صدور قرار بتكليفه برئاسة الحرس الوطني عام 1382 هـ، والذي أخد على عاتقه تطويره على أعلى المستويات.

ويعرض الفيلم للخدوات التى اتخدها الملك عبد الله بن عبدالعزيز من تحويل الحرس الوطني من تشكيلات بسيطة إلى مؤسسة عسكرية شاملة، ليصبح أحد المكونات الأساسية للقوة الوطنية بالمملكة.

ويقوم الحرس الوطني بمعاونة عدة قطاعات بالمملكة ومن بينها وزارة الدفاع في الدفاع عن أرض المملكة، وكذلك العمل مع وزارة الداخلية على الحفاظ على الأمن الداخلي والمصالح الاستراتيجية للمملكة.

ولعل من ابرز مهامها تحرير مدينة الخفجي عام 1411 ، فضلا على مشاركتها في الكثير من المهام القتالية أثناء عاصفة الصحراء لتحرير الكويت، ومشاركتها حاليا في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل، وهو ما يثبت أن قوات الحرس الوطني وصلت إلى درجات التدريب، وقدمت أعلي صور التضحيات أثناء مشاركتها في الحد الجنوبي.

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