بالصور مدرسة الحسن بن علي بالطائف تقيم دوري فطن

فايز السعدون (صدى):

اختتمت مدرسة الحسن بن علي بالسيل الكبير شمال الطائف دوري برنامج فطن بحضور عدد من قيادات الدوائر الحكومية من المرور ومركز الامارة ومستوصف السيل الكبير .

وقال قائد المدرسة الاستاد فواز الثبيتي :

ان أهداف البرنامج تتمثل في السعي للإسهام في التحصين النفسي للطلاب والطالبات، من خلال ما يقدمه البرنامج، لوقايتهم من آفة المخدرات والسلوكيات الخطرة، والأفكار المنحرفة.

كما تتمثل أهدافه أيضا في تعزيز القيم الدينية والاجتماعية والأخلاقية في إطار تعاليم الدين الإسلامي وتكوين فرق تطوعية ومساهمة لدعم تنفيذ البرنامج.