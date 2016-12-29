بالفيديو.. الأهلي يفوز على الزمالك 2 / 0 ويغرد في صدارة الدوري المصري

معاذ محمود (صدى):

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، فوزا مهما على غريمه التقليدي الزمالك، بهدف نظيفين، في المباراة التى أقيمت على ملعب استاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الممتاز.

واستطاع مؤمن زكريا أن يحرز الهدف الأول لصالح النادي الأهلي اثر كرة عرضية من حسين السيد، ليسددها في مرمى الزمالك بالدقيقة 22.

وفي الثواني الأخيرة يسجل النيجيري جونيور آجايي الهدف الثاني للأهلي، ليقتنص الفريق الأحمر 3 نقاط غالية.

بتلك النتيجة ينفرد النادي الأهلى بصدارة الدوري برصيد 45 نقاط بعد انتهاء الدور الأول، بينما يتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 34 ويحتل المركز الثالث .

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