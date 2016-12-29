الدفاع المدني يغلق عدد من ورش النجارة والحدادة بالخفجي

خالد الغامدي (صدى):

أغلقت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية عدة ورش بمحافظة الخفجي لعدم التزامها باشتراطات السلامة.

وقال الناطق الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العقيد منصور الدوسري بأنه ضمن الجولات الميدانيه التفتيشية التي تنفذها شعبة السلامه بإدارة الدفاع المدني بالخفجي على المنشآت والأنشطة المختلفه تم تنفيذ حمله على صناعية الخفجي للتأكد من تطبيق إشتراطات السلامه للحفاظ على السلامه العامه.

واوضج أن الجولات أسفرت عن إغلاق عدد من ورش النجارة والحدادة التي لم تتجاوب مع الإنذارات السابقة لتصحيح أوضاعها حفاظا على سلامة العاملين فيها والمستفيدين منها والمحلات المجاورة لها.