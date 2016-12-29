مواطنون بأسكتلندا أنتجوا طاقة نظيفة تكفى 300 ألف منزل

وكالات (صدى):

قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن أسكتلندا أنتجت 595 ميجاوات من الطاقة المتجددة المملوكة للمواطنين والمحليات فى شهر يونيو من العام الجارى بما يكفى لاستهلاك 300 ألف منزل من الكهرباء.

وكان نصيب المواطنين من الإنتاج هو الأكبر فى المزارع والمبانى الاسكتلندية بـ41%، أى 244 ميجاوات، بينما أنتجت المحليات 18% من الطاقة المتجددة، أى 108 ميجاوات.

ويعد حجم الإنتاج أكبر بنسبة 17% من البحث ذاته فى سبتمبر من العام الماضى، بحسب تقرير Energy Saving Trust الذى حدد 15 ألفا و570 موقعا به محطات طاقة متجددة مملوكة للمواطنين والمحليات.

كما أن أكبر محطتين من بينهم تعتمدا على طاقة الرياح (273 ميجاوات) والكتلة الحيوية أو الـbiomass (162 ميجاوات)، وأن إنتاج الطاقة الشمسية تضاعف بين التقرير الأول والثانى، وهذا يعود لعدة عوامل منها تركيب المجالس والجمعيات السكنية لخلايا الطاقة الشمسية الكهروضوئية فى مبانيها.

وتتخطى بهذا اسكتلندا هدفها لعام 2020 بإنتاج 500 ميجاوات من الطاقة النظيفة، آملة فى إنتاج جيجاوات فى الأربع سنوات القادمة، وهو ما يكفى نصف مليون منزل، بحسب وزير الأعمال والابتكار والطاقة بول ويلهاوس.

وقال ويلهاوس: “إن مصادر الطاقة المتجددة المملوكة محليا لديها القدرة على المساعدة فى دفع التغيير الاجتماعى والاقتصادى والبيئى داخل المجتمعات فى جميع أنحاء اسكتلندا. إن هذه المشاريع فى كثير من الأحيان تدر الأموال التى يتمكن أن تنفق كما يشاء السكان المحليين فى مجموعة من المشاريع التى تعكس أولويات المجتمعات المحلية”، طبقا للصحيفة البريطانية.

وأكد الوزير إن الحكومة سوف تصدر استراتيجيتها فى مجال الطاقة فى مطلع العام القادم وخططها أمام التحديات والفرص أمام القطاع ورؤيتها فى هذا المجال حتى عام 2050، خاصة أن مشاركة المجتمع المدنى فى الخطة تساعد فى وفاء البلاد فى التزاماتها تجاه تخفيض الانبعاثات المسبب للاحتباس الحرارى.