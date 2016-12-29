«أمازون» تعتزم تخزين المنتجات في السماء

وكالات (صدى):

قدمت شركة أمازون طلبا للحصول على إذن باستخدام المناطيد لتخزين المنتجات واستخدامها كقاعدة لتسليم الطلبات باستخدام الطائرات بدون طيار.

وقدم الطلب قبل نحو عامين لكن لم تتم ملاحظته إلا أمس الأربعاء من قبل زو ليفيت وهو محلل في مؤسسة سي.بي إنسايتس لتحليل البيانات والأبحاث.

ووفقا للطلب فإن الطائرات بدون طيار التي ستنطلق مما يطلق عليها اسم “المراكز المحمولة جوا لتلبية الطلبات” ستستخدم طاقة أقل بكثير من الطائرات التي تنطلق من الأرض.

وسوف تحلق مراكز تلبية الطلبات على ارتفاع نحو 13700 متر وسيتم إعادة تغذيتها بالإمدادات بواسطة “مكوك أو مناطيد أصغر”.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من أمازون التي طرحت خططا للبدء في استخدام طائرات دون طيار لتوصيل الطلبات في العام القادم.