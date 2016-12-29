«المرور» يكشف حقيقة تعديل نماذج لوحات السيارات

عادل الحربي (صدى):

كشفت الإدارة العامة للمرور حقيقة تغيير نماذج لوحات المركبات، مؤكدة أنه لا صحة لذلك ولم يحدث أي تغيير للنماذج.

ونفى العقيد طارق الربيعان المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور كل ما يتم تداوله حول تغيير نماذج لوحات السيارات، وأن ما يتم تداوله لا يعدو كونه شائعات تفتقد للدقة، نافيا حدوث أي أمر مثل هذا.

وقال الربيعان إن المرور لم يغير نماذج لوحات المركبات، وشأر إلى أنه لم يتم شيء حول ذلك، داعيا الجميع إلى عدم الانسياق خلف كل ما يشاع، مبينا أنه من الواجب أخذ المعلومات من مصدرها الرسمي.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة أظهرت نموذجاً مختلفاً للوحة مركبة، تبين بأنها تعديل غير رسمي.