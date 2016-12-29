«المرور» يكشف حقيقة تعديل نماذج لوحات السيارات

«المرور» يكشف حقيقة تعديل نماذج لوحات السيارات
عادل الحربي (صدى):

كشفت الإدارة العامة للمرور حقيقة تغيير نماذج لوحات المركبات، مؤكدة أنه لا صحة لذلك ولم يحدث أي تغيير للنماذج.

ونفى العقيد طارق الربيعان المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور كل ما يتم تداوله حول تغيير نماذج لوحات السيارات، وأن ما يتم تداوله لا يعدو كونه شائعات تفتقد للدقة، نافيا حدوث أي أمر مثل هذا.

وقال الربيعان إن المرور لم يغير نماذج لوحات المركبات، وشأر إلى أنه لم يتم شيء حول ذلك، داعيا الجميع إلى عدم الانسياق خلف كل ما يشاع، مبينا أنه من الواجب أخذ المعلومات من مصدرها الرسمي.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة أظهرت نموذجاً مختلفاً للوحة مركبة، تبين بأنها تعديل غير رسمي.




3 تعليقات


  1. فتامين ((و )) [ عدد التعليقات: 1517 ] 29/12/2016 في
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    1

    الشائعات ياسرعة انتشارها
    وعلى صاحب الشائعة أن يتذكر أنه قد كُتبت عليه كذبة ⛔️⛔️فكن على حذر

  2. ahmad [ عدد التعليقات: 138 ] 29/12/2016 في
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    2

    يعجبني المتحدث الرسمي فهو يفند الشائعات من بدايتها

  3. القرشي [ عدد التعليقات: 1315 ] 29/12/2016 في
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    3

    والله المواطن ماعاد يقدر يتحمل أي رسوم أو ضرائب والأمور هاذي تبدأ بقولهم بأنها شائعات

    وبعد فترة تصبح هذه الشائعات أمر واقع وحقيقي … لايوجد دخان من غير نار … ألله يستر


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