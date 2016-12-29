الأسد يبلغ بوتين التزامه بوقف إطلاق النار في سوريا

دمشق (صدى):

قال الكرملين اليوم الخميس إن الرئيس السوري بشار الأسد أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي أنه مستعد للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا.

وقال الكرملين في بيان إن الرئيسين اتفقا على أن بدء محادثات السلام السورية في قازاخستان ستكون “خطوة مهمة للحل النهائي للأزمة”.