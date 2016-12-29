الأسد يبلغ بوتين التزامه بوقف إطلاق النار في سوريا

الأسد يبلغ بوتين التزامه بوقف إطلاق النار في سوريا
دمشق (صدى):

قال الكرملين اليوم الخميس إن الرئيس السوري بشار الأسد أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي أنه مستعد للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا.

وقال الكرملين في بيان إن الرئيسين اتفقا على أن بدء محادثات السلام السورية في قازاخستان ستكون “خطوة مهمة للحل النهائي للأزمة”.




3 تعليقات


  1. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 9923 ] 29/12/2016 في
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    1

    الله يلعن الاثنين

  2. ابو عمار [ عدد التعليقات: 7917 ] 29/12/2016 في
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    2

    هههههههههههههههههههههههههههههههههه

    اللي يسمعه يقول انه صاحب القرار في وقف اطلاق النار
    اذا المفاوضات لم يحضرها النظام السوري وهذا دليل على انه دلدول و مسلوب الاراده والروس هم اصحاب القرار في الحرب والسلم لما يعود لمصلحتهم والاتصال هو مجرد اعلان موافقته على تعليمات الروس فقط

  3. خالد الربياوي [ عدد التعليقات: 406 ] 29/12/2016 في
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    ههههههههاي الزرافه ابوشكيم مابيده شي ريموت روسيا


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