وليد المعلم: وقف إطلاق النار “فرصة حقيقية” لتسوية الأزمة السورية

دمشق (صدى):
قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم اليوم الخميس إنه توجد “فرصة حقيقية” للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية وذلك بعد إعلان روسيا حليف دمشق عن اتفاق لوقف إطلاق النار يبدأ عند منتصف الليل.
وأضاف المعلم في مقابلة مع التلفزيون السوري الرسمي أنه ينبغي لجماعات المعارضة التي وقعت على الاتفاق أن تنأى بنفسها عن جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) وتنظيم الدولة الإسلامية وتعلن عدم ارتباطها بهما.
2 تعليقان
المبتغى تقليص أهل السنه هذا هوا الاتفاق بين روسياء وإيران وكذلك تركيا ثالث دوله تذهب لحضن ايران وسوف تتفاوض ايران لحساب الحوثيين بعض الدول العربيه خذلت جميع الشعوب العربيه بالهزيمة لأهل السنه والقادم ادها وأمر ٠
(هل من قلة يارسول الله قال لا كثير ولكنكم غثاء كغوثا السيل حب الدنياء وكراهية الموت ) ٠
المبتغى تقليص أهل السنه هذا هوا الاتفاق بين روسياء وإيران وكذلك تركيا ثالث دوله تذهب لحضن ايران وسوف تتفاوض ايران لحساب الحوثيين بعض الدول العربيه خذلت جميع الشعوب العربيه بالهزيمة لأهل السنه والقادم ادها وأمر ٠
(هل من قلة يارسول الله قال لا كثير ولكنكم غثاء كغوثا السيل حب الدنياء وكراهية الموت ) ٠