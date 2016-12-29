وليد المعلم: وقف إطلاق النار “فرصة حقيقية” لتسوية الأزمة السورية

دمشق (صدى):

قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم اليوم الخميس إنه توجد “فرصة حقيقية” للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية وذلك بعد إعلان روسيا حليف دمشق عن اتفاق لوقف إطلاق النار يبدأ عند منتصف الليل.

وأضاف المعلم في مقابلة مع التلفزيون السوري الرسمي أنه ينبغي لجماعات المعارضة التي وقعت على الاتفاق أن تنأى بنفسها عن جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) وتنظيم الدولة الإسلامية وتعلن عدم ارتباطها بهما.