شابان يخبئان 200 ألف ريال داخل كيسين بسيارة ألنترا في الرياض

عادل الحربي (صدى):

القت شرطة منطقة الرياض القبض على شابين وبحوزتهما 200 ألف ريال أثناء تجولهما داخل سيارة في جنوب مدينة الرياض في وقت متأخر من الليل.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، العقيد فواز بن جميل الميمان إن الفرق الميدانية تمكنت أثناء قيامها بإجراء مسح أمني شامل بحي نمار وحي العوالي، من رصد سيارة نوع (النترا) تتجول في ساعة متأخرة من الليل يستقلها شخصان سعوديا الجنسية في العقدين الثاني والثالث من العمر، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على كيسين يحويان مبالغ نقدية تجاوزت 200 ألف ريال، وبسؤالهما عنها لم يستطيعا إثبات مصدرها.

وأضاف: “تم التحفظ على المتهمين، وتحريز المبلغ، وتسليمهما لمركز الشرطة المختص، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم بحقهما حسب الاختصاص”.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار الدور الذي تقوم به الأجهزة المختصة بشرطة المنطقة من تغطية أمنية لجميع أحياء العاصمة، وما تبذله قوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة من جهود استباقية لمكافحة جرائم السرقات بأنواعها والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة.