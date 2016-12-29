تراجع مبيعات اليخوت الفارهة في الصين

وكالات (صدى):

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الخميس أن مبيعات اليخوت الفارهة في الصين جاءت أقل من التوقعات خلال العام الحالي، بعد سنوات من النمو القوي.

وأشارت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينج بوست” إلى أن الازدهار المتوقع لمبيعات اليخوت خلال العام الحالي في الصين لم يتحقق بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، وتراجع قيمة اليوان أمام الدولار. ولم يحقق سوق اليخوت في الصين أي نمو خلال العامين الماضيين.

كانت سوق اليخوت الصينية قد سجلت نموا سريعا خلال الفترة من 2009 إلى 2011 في ظل النمو القوي للاقتصاد الصيني ، وحتى عام 2014 بلغ عدد اليخوت التي لا يقل طول الواحد منها عن 8 أمتار المسجلة في الصين حوالي 3700 يخت بحسب بيانات اتحاد صناعة اليخوت والعبارات الصيني.

وفي عام 2013 بلغت قيمة سوق اليخوت في الصين حوالي 15ر4 مليار دولار، ومن المتوقع وصول قيمتها إلى 10 مليارات دولار بحلول .2020

ونقلت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينج بوست” عن صني تاو مدير المبيعات في شركة سمسرة اليخوت الصينية “سيمبسون مارين” القول إن حجم سوق اليخوت في الصين مستقر طوال 3 سنوات.