بالفيديو .. ثورة في الترجمة الفورية سيفقد بعدها العديد من البشر وظائفهم

نورة الشهري (صدى):

تتطور إمكانيات وقدرات الترجمة عبر الإنترنت يوماً بعد يوم إلا أن هناك مجالا للمزيد من التطور ضمن هذا المجال ويساهم الباحثون حالياً في تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة والتي تسمح بترجمة جمل كاملة بدقة ومع هذا التطور سيفقد العديد من البشر وظائفهم .

و في هذا الإطار أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل حجم التطور الذي و صلت اليه ، احدث و سائل الترجمة .

و يظهر الفيديو مقدم برامج صيني ، و سيدة غربية وهم يتحاوران مع بعضهما كل بلغته بشكل مباشر اعتماداً على جهاز الترجمة الذي يمسكون به، و سط صيحات الإعجاب من الجمهور الحاضر.

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