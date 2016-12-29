استهداف جديد للسفارة الروسية في دمشق بقذيفة هاون

دمشق (صدى):

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الإرهابيين قصفوا بعد ظهر اليوم الخميس مرة أخرى السفارة الروسية في سورية.

وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية أن المسلحين المتواجدين في ضواحي دمشق أطلقوا النار، وانفجرت قذيفة الهاون التي أطلقوها في ساحة السفارة بالقرب من مدخل القنصلية، مما أدى إلى أضرار مادية طفيفة، ولم يكن هناك أي إصابات.

وقالت زاخاروفا: “هجوم آخر على البعثة الدبلوماسية الروسية، وهذا غير مقبول ويجب إدانته بأشد العبارات”.

وأشارت إلى أنه يجب عدم السماح للمتطرفين بإفشال نظام وقف الأعمال القتالية في سورية.

يذكر أن السفارة الروسية في سورية تعرضت أمس للقصف من قبل الإرهابيين، وقد سقطت إحدى القذائف، في الفناء الداخلي في مجمع المباني الإدارية للبعثة الدبلوماسية.